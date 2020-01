Lage e o mercado de Inverno: “Podemos ponderar uma entrada”

O treinador do Benfica, Bruno Lage, afirmou nesta quinta-feira que ainda pode entrar mais um reforço no plantel durante a reabertura de mercado, deixando elogios a Fejsa e Bruno Fernandes, futebolistas que acabaram de deixar o campeonato português.

“Estamos ao encontro do número ideal de jogadores, com dois por posição. Chegar a um número equilibrado e competitivo, com oportunidade justa de todos poderem jogar”, disse Lage, em conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Belenenses SAD, da 19.º jornada da I Liga.

Bruno Lage foi questionado sobre o possível interesse no avançado iraniano Taremi, que alinha no Rio Ave, mas rejeitou essa hipótese, apesar de deixar a porta aberta a uma entrada.

“Eventualmente, e não é esse nome, podemos ponderar uma entrada, mas temos de analisar e falar com o jogador. Se tiver disposto a vir correr por nós, jogar ele sabe, pode entrar nesta equipa. Nesta equipa não é fácil entrar, tem de correr muito”, explicou.

Já em relação a Fejsa, médio que deixou o Benfica e vai jogar por empréstimo nos espanhóis do Alavés, o técnico dos “encarnados” salientou o profissional e o homem.

“É um excelente profissional e como homem dos melhores com quem trabalhei. Um abraço para ele e desejar-lhe a melhor sorte do mundo”, afirmou, lembrando os títulos conquistados pelo sérvio ao longo da carreira e revelando que a despedida foi emotiva.

Sobre a saída de Bruno Fernandes, jogador que deixou o Sporting e assinou pelos ingleses do Manchester United, o técnico frisou que o futebol português perdeu um “grande jogador”.

“O Sporting e o futebol português deixam de poder ver um grande jogador nos seus estádios, mas vai viver uma experiência fantástica a todos os níveis. Os grandes jogadores, se tiverem oportunidade, têm de viver o futebol inglês, nem que seja por uma ou meia época”, disse.