Futsal: Portugal entra a ganhar na ronda de elite de acesso ao Mundial

A selecção portuguesa de futsal venceu nesta quinta-feira a Bielorrússia (2-1) no primeiro jogo do Grupo A da ronda de elite com vista ao apuramento para o Campeonato do Mundo de 2020.

No Pavilhão Municipal da Póvoa de Varzim, Portugal entrou a perder com um golo de Rovonik, mesmo em cima do intervalo. No segundo tempo, porém, a equipa comandada por Jorge Braz empatou aos 28’, por Cardinal, e deu a volta ao marcador por Tiago Brito, quatro minutos mais tarde.

A selecção nacional soma agora três pontos, lidera o grupo de forma isolada e volta a entrar na quadra na sexta-feira (20h), para defrontar a Finlândia. O embate com a Itália está marcado para domingo, às 17h, sempre na Póvoa de Varzim.