Bruno Lage e o Belenenses: “Cria imensas dificuldades”

O treinador do Benfica, Bruno Lage, disse nesta quinta-feira esperar um Belenenses SAD capaz de criar dificuldades no jogo da 19.ª jornada da I Liga, defendendo que os “encarnados” devem ter uma entrada forte na partida.

“No Belenenses nota-se uma diferença em função daquilo que é o sistema. Volta a jogar com uma linha de cinco e foi isso que vimos nos últimos dois jogos. É uma equipa consistente”, disse o técnico, em conferência de imprensa, no centro de estágio do Seixal.

Bruno Lage lembrou que o sistema de cinco defesas já era utilizado por Jorge Silas quando o actual treinador do Sporting estava ao comando técnico do Belenenses SAD, salientando que o adversário de sexta-feira tem boa dinâmica e jogadores com qualidade, com destaque para Varela, Marco Matias e André Santos.

“Tem jogadores experientes e com enorme qualidade, num sistema que nos obriga a ter dinâmicas ofensivas ou defensivas diferentes. Temos o foco total neste jogo”, frisou o treinador do líder destacado do campeonato.

O treinador do Benfica defendeu que, para além de estar atento ao adversário, a equipa tem de estar focada nas suas qualidades e manter “a mentalidade apresentada nos últimos dois jogos”.

“O Belenenses é uma equipa que cria imensas dificuldades e temos de estar com tremenda motivação para fazer um grande jogo. Ter uma entrada forte, mostrar que estamos com vontade de fazer um bom jogo e vencer”, afirmou.

Bruno Lage explicou que todas as equipas pretendem “colar coisas boas e prolongar bons momentos”, destacando o facto de a sua equipa ter todos os jogadores disponíveis nesta fase, depois de ausências prolongadas, por lesão, de Chiquinho e Rafa.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Sabia que quando estivessem todos disponíveis a equipa ia ser muito mais forte. Foi um mês difícil, com jogos complicados, mas temos sempre soluções para resolver os problemas, mesmo que sejam jogadores a saltar do banco”, defendeu.

No início da conferencia, o técnico dos “encarnados” aproveitou para recordar o “grande amigo” Jaime Graça, já falecido e que hoje faria anos, elogiando um “grande homem”, que o marcou e a uma geração de treinadores no clube.

O jogo entre o Benfica, líder do campeonato, com 51 pontos, e o Belenenses SAD, 15.º, com 18 pontos, está agendado para sexta-feira, às 19h, no estádio da Luz, em Lisboa.