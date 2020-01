Bruno Fernandes assinou: “Amor pelo United começou com Cristiano Ronaldo”

Foi chegar, fazer testes e assinar. Depois de ter aterrado em Manchester no dia anterior, Bruno Fernandes assinou o papel que o vincula ao United para as próximas cinco temporadas e meia (mais uma de opção), e falou da sua relação afectiva com os “red devils”. Tudo começou, admitiu o agora ex-capitão do Sporting, com outro português que foi ídolo em Old Trafford: Cristiano Ronaldo.

“O meu amor pelo Manchester United começou quando via o Cristiano Ronaldo jogar e, desde então, fiquei adepto deste grande clube. Vir jogar para o United é incrível. Trabalhei no duro para chegar aqui e posso prometer aos adeptos que vou dar tudo por este emblema para ajudar a ter sucesso e a conquistar troféus”, afirmou Bruno Fernandes, citado numa nota publicada pelo United no seu site oficial.

O médio de 25 anos agradeceu ao Sporting “tudo o que fez” por ele nos dois anos e meio que esteve em Alvalade, agradecendo ainda a confiança que o United depositou nele. “Um grande obrigado ao Ole [Gunnar Solskjaer] e a toda a gente no United pela confiança e mal posso esperar por retribuí-la em campo”, declarou ainda o médio português.

Na mesma nota em que o United confirmou a contratação de Bruno Fernandes, Solskjaer, o técnico norueguês do United, falou sobre o que espera daquele que será o sexto jogador português a vestir a camisola dos “red devils”, depois de Ronaldo, Nani, Bebé, Diogo Dalot e Joel Pereira.

“Estávamos a seguir o Bruno há vários meses e todos ficámos impressionados com as suas qualidades e com o que ele dará à equipa. Acima de todo, é um grande ser humano com grande personalidade e as suas capacidades de liderança são evidentes. Os golos e as assistências falam por sim, ele será uma adição fantástica e vai-nos ajudar na segunda metade da temporada”, declarou Solskjaer.

Após a concretização do negócio que rendeu ao Sporting 55 milhões de euros (que podem chegar aos 80 milhões consoante metas individuais e colectivos), Bruno Fernandes poderá estrear-se já neste sábado, em Old Trafford, frente ao Wolverhampton, a equipa mais portuguesa da Premier League – não só tem treinador português, Nuno Espírito Santo, como tem oito jogadores portugueses, incluindo dois antigos capitães do Sporting, João Moutinho e Rui Patrício.