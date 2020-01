Portugal não recebeu pedidos de devolução de património e, se chegarem, cada caso será um caso

O processo está em curso em alguns países europeus, como a França ou a Holanda, e já desencadeou acção legislativa concreta, por exemplo na Alemanha. A restituição do património adquirido ou apropriado em contexto colonial é uma questão antiga, mas que ganhou ímpeto em 2018, com o chamado relatório Macron, no qual se definiram as condições de devolução de obras às antigas colónias francesas. Em Portugal, o tema está na ordem do dia após a apresentação de um projecto de lei do Livre para a inventariação e futura devolução de património originário das ex-colónias portuguesas.

Continuar a ler