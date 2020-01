Obras de Salvador Dalí roubadas em Estocolmo

Estatuária em bronze e gravuras do artista surrealista catalão Salvador Dalí foram roubadas durante a madrugada desta quinta-feira da galeria The Couler, no centro de Estocolmo. O alarme terá soado pelas quatro da madrugada, quando os ladrões partiram os vidros da montra da galeria conseguindo levar peças no valor estimado entre os 20 mil euros e os 50 mil euros cada​. De acordo com a imprensa sueca, tratou-se de um roubo cirúrgico e concertado, de duas pessoas, e a polícia terá chegado ao local pouco depois de ser alertada pela empresa de segurança que prestava serviço à galeria.

A The Couler tinha actualmente em exibição uma mostra de dez peças de Dalí, um empréstimo de instituições suíças. Citado pelo jornal Goteborgs-Posten, o proprietário da galeria, Peder Enstrom, comentou: "É muito dinheiro. Isto é terrível”.

As autoridades policiais de Estocolmo abriram investigação sobre o roubo.