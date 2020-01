Mariza comemora 20 anos de carreira com digressão mundial

A fadista Mariza inicia em Fevereiro, em Espanha, uma digressão mundial para celebrar vinte anos de carreira, ao mesmo tempo que grava um novo álbum, dedicado a Amália Rodrigues, foi esta quinta-feira anunciado.

A digressão arrancará a 3 de Fevereiro em Sevilha e conta, para já, com vinte concertos até ao final do ano, com passagem pela Roménia, Áustria, Alemanha, Suíça, Estados Unidos, Países Baixos e França.

Mariza andará em digressão numa altura em que estará também a gravar um novo disco, entre Lisboa e o Rio de Janeiro, com produção do violoncelista brasileiro Jaques Morelenbaum, que já produzira o álbum triplo-platinado Transparente (2005) e acompanhou a artista em vários espectáculos.

O novo trabalho discográfico, que sucede a Mariza (2018), será inteiramente preenchido com repertório de Amália Rodrigues, coincidindo com o centenário do nascimento da diva do fado, e deverá sair ainda este ano.

Desde o primeiro álbum, Fado em Mim (2001), no qual cantou Ó gente da minha terra, um poema de Amália Rodrigues, Mariza tem gravado regularmente temas criados pela fadista, como Maria Lisboa, Primavera e Oiça lá ó Senhor Vinho.

Aos 46 anos, Mariza é uma das mais internacionais e premiadas vozes do fado. Recentemente foi distinguida com o título de Mestre da Música Mediterrânea pelo Berklee College of Music, de Boston, nos Estados Unidos. Recebeu já tambem o prémio BBC Radio 3, na categoria de Melhor Artista da Europa de World Music, o prémio da crítica alemã Deutscheschalplatten Kritik (2003), assim como o European Border Breakers Award (2004), o Prémio Amália Internacional (2005) e a Medalha de Vermeil, da Sociedade de Artes Ciências e Letras de França (2008).