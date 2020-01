Coronavírus: OMS declara emergência global de saúde pública

À terceira foi de vez. Após três reuniões, a Organização Mundial da Saúde (OMS) decidiu que o surto de coronavírus deve ser classificado como uma emergência de saúde pública de interesse internacional. O que é que isso pode mudar em relação às várias medidas de contenção aplicadas por todo o mundo? Pouco ou quase nada. Obviamente, as autoridades de saúde não ficaram à espera da decisão da OMS para avançar com todas as medidas de controlo, sob o princípio da precaução.

O facto de o novo coronavírus ter já entrado em 18 países após a identificação do surto em Dezembro na cidade de Wuhan, na China, e a confirmação de transmissão da doença entre humanos fora do território chinês, terão sido dois factores que levaram a OMS a convocar os peritos mais uma vez. O comité de emergência reuniu-se pela terceira vez no período de uma semana para discutir a necessidade de declarar uma emergência global de saúde pública. Quando a reunião ainda estava a decorrer o “boletim” diário da OMS sobre o coronavírus nesta quinta-feira actualizava os números subindo de 15 para 18 países afectados em relação ao dia anterior. Sublinhava-se ainda que os novos casos detectados na Finlândia, Filipinas e Índia têm alguma ligação a viagens à cidade de Wuhan. No boletim, a OMS referia 7818 casos confirmados e 170 mortes. No entanto, os números actualizados ao início da noite apontavam para 8235 doentes infectados, com 171 mortos, segundo uma equipa da Universidade Johns Hopkins (nos EUA) que acompanha a situação.

Invocar uma emergência de saúde pública de interesse internacional (PHEIC, na sigla em inglês) é, basicamente, o sinal mais importante que a OMS pode dar ao mundo. As regras deste processo dizem que para declarar uma PHEIC a situação em análise tem de cumprir três critérios: deve ser um acontecimento extraordinário, com um risco que represente um perigo elevado à saúde pública de outros países e que exija uma resposta internacional coordenada. É a sexta vez que a OMS recorre a este instrumento de alerta global.

“Sejamos claros, esta declaração não é um voto de falta de confiança na China”, sublinhou Tedros Adhanom Ghebreyesus, director-geral da OMS aos jornalistas. “A nossa maior preocupação é o potencial do vírus se espalhar para países com sistemas de saúde mais fracos”, acrescentou. O painel da OMS, presidido por Didier Houssin, da França, é composto por 16 especialistas independentes.

Com esta nova designação para classificar a epidemia do novo coronavírus que foi detectado em Dezembro na China, a OMS pode fazer recomendações a todos os países para controlar o surto. Algo que já começou a fazer há bastante tempo. Pode também emitir recomendações sobre viagens e vigilância de passageiros em aeroportos internacionais e outros portos de chegada. Algo que também já fez.

A decisão poderá ainda levar a um aumento do financiamento e recursos para conter o surto. Essa é, à primeira vista, a principal diferença que podemos constatar em relação aos últimos dias. Mas não é fácil imaginar como é que os países podem reforçar ainda mais o esforço que têm demonstrado na vigilância, detecção e acompanhamento de novos casos. Este novo coronavírus manifesta-se com uma gravidade variável, desde sintomas ligeiros semelhantes a uma gripe ou constipação até sintomas mais graves como a pneumonia (entre os 7818 infectados há 1370 num situação considerada grave). O período de incubação varia entre dois e 12 dias

O dinheiro poderá servir para impor mais medidas no terreno, mas também para investir na “máquina” científica que está a trabalhar neste campo desde muito cedo. O primeiro genoma do vírus foi partilhado pela equipa da China com a comunidade internacional no início deste mês.

“A única maneira de parar este surto é reduzindo o número de pessoas infectadas. E existem duas formas de o fazer”, explica ao PÚBLICO Nuno Faria, professor associado em epidemiologia genómica da Universidade de Oxford, Reino Unido. Assim, prossegue, “uma é através de vacinas e tratamento, que infelizmente ainda não estão disponíveis para o novo vírus. Embora já existam equipas na China continental, Estados Unidos e Hong Kong, a trabalhar numa vacina vai demorar algum tempo até termos uma vacina eficaz. A outra envolve controlo da epidemia através de uma serie de intervenções que visam reduzir o contacto entre pessoas infectadas e pessoas ainda susceptíveis ao novo vírus”.

A Aliança para Inovações de Prontidão para Epidemias (CEPI, na sigla em inglês) anunciou pouco tempo depois que três diferentes equipas de investigação estão a tentar desenvolver vacinas contra o novo coronavírus. O objectivo é que comecem em Junho os ensaios clínicos para, pelo menos, uma das vacinas.

As equipas de investigação terão diferentes abordagens: uma será liderada pela empresa farmacêutica Moderna em conjunto com o Instituto Nacional para Alergia e Doenças Infecciosas dos EUA; outra pela empresa Inovio; e a terceira por uma equipa da Universidade de Queensland, na Austrália. “Não há garantias de sucesso, mas esperamos que este trabalho seja um passo significativo e importante no desenvolvimento de uma vacina para esta doença”, afirmou Richard Hatchett, director-executivo da CEPI.

A verdade é que os casos de infecção esta semana aumentaram substancialmente. Será que é um reflexo do aumento da vigilância. “Em apenas uma semana pelo menos sete universidades e instituições de saúde pública desenharam e partilharam com a comunidade novos métodos de diagnóstico para o novo vírus. Com o aumento de casos a serem testados, espera-se um aumento do número de casos confirmados também”, constata Nuno Faria.

O impacto deste novo vírus vai depender de vários factores que ainda não estão completos ou completamente claros, incluindo a taxa de mortalidade e a sua transmissibilidade, ou seja, a facilidade com que se propaga na população. As actuais estimativas situam a taxa de mortalidade do 2019-nCoV abaixo dos 3%. “Para contextualizar, os outros coronavírus que causaram surtos recentes como o SARS [em 2003] e o MERS [em 2012] tem uma taxa de mortalidade bastante superior na ordem dos 10% e 37%, respectivamente. Contudo, uma das preocupações em relação ao novo coronavírus 2019-nCoV é maior facilidade com que se transmite entre humanos em comparação aos seus ‘primos' SARS e MERS”, sublinha o epidemiologista português que colabora com a OMS.

A última vez que a OMS declarou uma emergência global de saúde pública foi em 2019 para o surto do vírus do ébola, que ainda está em curso na República Democrática do Congo e já matou mais de 2000 pessoas. A OMS também considerou como emergências de saúde pública de nível internacional as seguintes epidemias: em 2016, o vírus Zika; em 2014, o anterior surto de ébola na África Ocidental e que matou mais de 11.000 pessoas entre 2014 e 2016; em 2014, a poliomielite; em 2009, a gripe suína (o vírus H1N1).