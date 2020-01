Albatrozes conseguem detectar navios de pesca ilegal, diz estudo

É impossível saber tudo o que acontece na vastidão dos oceanos. E muitos querem que assim seja, como é o caso, por exemplo, das embarcações que levam a cabo práticas de pesca ilegal. No entanto, nem mesmo os navios mais furtivos e mais “cuidadosos” são completamente invisíveis, pelo menos aos olhos dos albatrozes. Estas aves marinhas, equipadas com detectores de radares, conseguem identificar esse navios e, consequentemente, fornecer novas informações sobre as actividades piscatórias que não são declaradas (e são até proibidas) em vários países.

Estas e outras conclusões foram esta semana publicadas na revista científica da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos (PNAS, na sigla inglesa). A equipa responsável pelo estudo estava ciente de que os oceanos são uma área mal monitorizada e quis perceber se existia uma forma de mitigar o problema. Ao mesmo tempo, acreditavam que são necessárias novas abordagens tecnológicas para melhorar a “vigilância remota dos oceanos”, que actualmente é “inadequada” e “complexa”. “É particularmente urgente localizar as pescas não declaradas e ilegais que impactam dramaticamente os ecossistemas oceânicos através da exploração excessiva dos stocks e da captura de espécies ameaçadas”, referem os autores.

A solução que a equipa propõe é o conceito “sentinela do oceano": usar animais equipados com tecnologia de ponta que monitorizem a pesca em áreas remotas. Mas porquê os albatrozes? Segundo explica o autor principal do estudo, Henri Weimerskirch, ao The New York Times, os albatrozes são os patrulhadores ideais dos grandes oceanos já que são aves de grandes dimensões que conseguem viajar longas distâncias e são muito atraídos pelos navios de pesca.

Foto Uma das aves do estudo a ser "equipada" JULIEN COLLET

Foi assim que a equipa decidiu “vestir a rigor” 169 albatrozes com detectores de radares, GPS e uma antena para transmitir os dados por satélite. Era de esperar que as aves fossem capazes de identificar embarcações que tinham os respectivos transmissores de rádio desligados — estes sistemas, presentes em todos os navios, difundem a identidade, posição, curso, velocidade e outras informações da embarcação, conforme exigido pelos regulamentos da Organização Marítima Internacional.

Os albatrozes incluídos no estudo percorreram uma área total de 28 mil quilómetros quadrados entre Novembro de 2018 e Maio de 2019. Do outro lado da transmissão, os investigadores observavam-nos a viajar pelo Oceano Índico, área escolhida para a primeira experiência, em períodos de 10 a 15 dias de cada vez, sempre à procura de sinais de radar.

As aves sentinela registaram os radares de 353 embarcações, que usavam este equipamento para navegar e detectar outros barcos. No entanto, apenas 253 destes tinham os transmissores de rádio activados, ou seja, foram detectados cem navios em total “silêncio” e, por isso, supostamente “invisíveis”. Os investigadores acreditam que estas embarcações estivessem a pescar sem licença ou a transferir capturas ilegais para outros navios de carga. “Constatamos que, em águas internacionais, mais de um terço dos navios não possuíam Sistema de Identificação Automática. Nas Zonas Económicas Exclusivas nacionais (ZEE), este número é menor e varia de país para país, mas ainda assim é preocupante”, concluem os autores do estudo.

Este novo método pode ajudar as autoridades e os Governos a identificar embarcações suspeitas, já que as informações obtidas pelos albatrozes podem ser acedidas praticamente em tempo real. A equipa assegura que é pouco provável que os albatrozes fiquem feridos ou sejam capturados enquanto cumprem o papel de sentinelas dos oceanos, porque durante os voos permanecem a centenas ou até milhares de metros de distância dos navios. Weimerskirch e os restantes colegas estão já a planear testes semelhantes em locais como a Nova Zelândia, o Havai ou a Geórgia do Sul (uma ilha no Atlântico) e esperam provar que tanto os albatrozes como outras espécies de aves marinhas podem ser “excelentes” sentinelas dos oceanos.