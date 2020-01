Somos burros e preguiçosos, mas bonzinhos!

Na sequência do artigo que escrevi há 15 dias, sobre a morte de Luís Giovani, José Ribeiro e Castro escreveu outro em que reafirmava e aprofundava o que eu escrevera. Concordamos em quase tudo. Há, no entanto, uma discordância: eu escrevi que não tenho grandes dúvidas de que Portugal é racista, Ribeiro e Castro diz ter a certeza de que Portugal não é racista. Tendo eu a máxima consideração por Ribeiro e Castro, que é uma pessoa inteligente, serena, moderada e séria, penso que vale a pena debater com ele este assunto.

