Português em Wuhan: “Prefiro ficar em quarentena num hospital, não quero pôr em risco a minha família”

Retidos há vários dias em Wuhan, cidade chinesa de 11 milhões de habitantes onde eclodiu o surto do novo coronavírus, os portugueses que querem regressar não verão qualquer problema em permanecer em isolamento em casa ou em quarentena cá, se tal se revelar necessário, acredita Luís Estanislau, treinador adjunto do Hubei Chufeng Heli, um clube da segunda liga chinesa de futebol. Serão 12 num conjunto de duas dezenas que vivem em Wuhan os que pretendem embarcar no voo de regresso, disse ao PÚBLICO o treinador de futebol, que vive há cerca de um ano em Wuhan, a cidade no epicentro da epidemia que infectou milhares de pessoas e provocou já mais de uma centena de mortes. Os restantes portugueses não querem voltar, para já.

