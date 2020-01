Polícia Marítima intercepta barco com 11 migrantes marroquinos em Olhão

A Polícia Marítima interceptou perto de Olhão um barco com 11 migrantes, por volta das 4h30 da madrugada desta quarta-feira, confirmou ao PÚBLICO o comandante Pereira da Fonseca. Têm entre 20 e 30 anos e dizem ser marroquinos, oriundos da cidade de El Jadida.

As 11 pessoas interceptadas são do sexo masculino. Três deles foram encaminhados para o hospital de Faro, um deles com “um traumatismo ligeiro no joelho” e os outros dois com dores abdominais provavelmente causadas pelos enjoos de terem estado em alto mar. Os restantes estão no Comando Local da Polícia Marítima de Olhão.

O caso fica agora entregue ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), que já enviou representantes para o local. O PÚBLICO tentou contactar o SEF para obter mais informações, mas ainda não teve resposta.

A 11 de Dezembro, oito migrantes desembarcaram na praia de Monte Gordo, no Algarve. Tinham entre 16 e 20 anos e também diziam ser marroquinos. Quando chegaram, foram “alimentados e tratados porque tinham frio e fome”; segundo os próprios, tinham passado cinco dias no mar e “revelavam sintomas de princípio de hipotermia”.

Em 2007, um barco com 23 migrantes clandestinos foi interceptado também em Olhão e os ocupantes também diziam ser de Marrocos. O destino era Espanha, mas a embarcação perdeu o rumo devido ao mau tempo, acabando por ficar quatro dias à deriva antes de dar à costa. Alguns dos migrantes tiveram de ser assistidos no local devido a problemas de hipotermia e desidratação – estavam sem comer e sem beber há quatro dias.

Durante 2018 e 2019, Portugal acolheu 129 pessoas resgatadas por navios humanitários. “Não obstante esta disponibilidade solidária sempre manifestada, o Governo português continua a defender uma solução europeia integrada, estável e permanente para responder ao desafio migratório”, explicava em Agosto o Governo, em comunicado.

Em Junho, o PÚBLICO noticiava que Portugal recebeu 1866 refugiados desde 2015 ao abrigo dos programas de recolocação, de reinstalação e de acolhimento voluntário de refugiados. Em 2016, o primeiro-ministro António Costa dizia que Portugal estava disponível para ir além da “quota” e receber mais 5800 refugiados.