Oito marroquinos que desembarcaram em Dezembro “não apresentaram fundamento” para asilo

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, afirmou, em Tavira, que está a decorrer uma audição aos 11 marroquinos que chegaram à ilha da Armona, em Olhão, sem autorização de residência, para avaliar o quadro jurídico onde se podem enquadrar. Mas, em relação aos oito marroquinos que em Dezembro desembarcaram em Monte Gordo, a poucos quilómetros dali, deu a entender que o asilo está afastado: “Não está terminada a avaliação. Entendemos que não faz nenhum sentido relativamente a um país amigo como Marrocos a concessão de estatuto de asilo para o qual não foi apresentado nenhum fundamento adequado. Mas em qualquer caso serão avaliadas várias alternativas, designadamente a possibilidade de concessão de autorização de residência.”

Eduardo Cabrita afastou, por agora, a hipótese de haver uma “rota” de imigração ilegal ou um “efeito chamada”. “É de todo prematuro. Tivemos dezenas de chegadas a Espanha e não podemos, relativamente a estes 19, nestes dois meses, extrair qualquer conclusão”, afirmou.

Na altura, no dia a seguir a chegarem em Dezembro, os marroquinos foram transportados para o Conselho Português para os Refugiados (CPR) depois de terem solicitado o estatuto de protecção internacional. O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) esteve, entretanto, a entrevistar os oito jovens com idades entre os 16 e 20 anos, que disseram ser de El Jadida, a mesma cidade dos 11 marroquinos que chegaram esta madrugada a Olhão e têm idades entre os 20 e os 30 anos.

O ministro diz que está em diálogo com as autoridades espanholas e marroquinas e que irá em breve ter um encontro com o seu homólogo marroquino com quem irá debater este tema. “Seguiremos, relativamente a fenómenos que têm dimensão pontual, os mesmos padrões de estrito respeito pela legalidade e a aplicação de padrões humanitários”, vincou.

Os 11 cidadãos interceptados numa embarcação de madeira são do sexo masculino. Três foram encaminhados para o hospital de Faro, um com “um traumatismo ligeiro no joelho” e os outros dois com dores abdominais provavelmente causadas pelos enjoos de terem estado em alto mar. O barco onde vieram encontra-se no porto de Olhão, tem cerca de seis metros de comprimento, e um motor de 15 cavalos, disse fonte da Polícia Marítima ao PÚBLICO. Os homens relataram que estiveram cinco dias no mar e que se alimentaram de frutos secos, biscoitos e água — a bordo ainda tinham combustível de reserva e um motor suplente.

Em Dezembro do ano passado, a Polícia Marítima encontrou oito migrantes na praia de Monte Gordo enquanto fazia uma acção de fiscalização no local, e os jovens disseram também que passaram cinco dias no mar. Revelaram “sintomas de princípio de hipotermia”. Até o seu pedido ser analisado, os jovens estão sob alçada do CPR e têm direito a assistência médica, educação, alojamento e meios de subsistência.