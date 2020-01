Associações de médicos responsabilizam ministra por inacção quanto a agressões a profissionais de saúde

Todas as associações representantes de médicos que estiveram reunidas esta quarta-feira no Fórum Médico, em Lisboa, decidiram que vão responsabilizar a ministra da Saúde, jurídica e publicamente, por inacção por todos os casos de violência que ocorram no Serviço Nacional de Saúde (SNS) contra médicos.

Ficou também acordado que o Fórum Médico vai pedir reuniões com carácter de urgências às comissões parlamentares da Saúde e dos Assuntos Constitucionais, aos líderes parlamentares dos vários partidos, ao primeiro-ministro e ao Presidente da República, a quem entregarão um conjunto de “propostas concretas e fortes recomendações no sentido de prevenir, proteger e julgar os casos de violência”. Recomendam também a todos os médicos “que não aceitem e denunciem as situações de falta de segurança clínica e física” ao bastonário da Ordem dos Médicos e às administrações das unidades em que trabalham.