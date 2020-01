PS condena “declarações xenófobas” de André Ventura

Ana Catarina Mendes condenou nesta quarta-feira as “declarações xenófobas” de André Ventura, líder do partido Chega, que afirmou que a deputada do Livre Joacine Katar Moreira devia “ser devolvida ao seu país de origem”. O PS não esclarece, no entanto, se defende um voto de condenação no Parlamento como já pediu o Bloco de Esquerda.

“O PS condena as afirmações do deputado André Ventura. São afirmações inadmissíveis em regimes democráticos. São afirmações xenófobas que o PS condena”, afirmou Ana Catarina Mendes ao PÚBLICO.

Num comentário publicado no Facebook a uma das propostas de alteração ao Orçamento do Estado 2020 do Livre, André Ventura sugeriu que a deputada Joacine Katar Moreira “seja devolvida ao seu país de origem”. O líder do Chega reagia assim à medida apresentada pelo Livre para que o património das ex-colónias portuguesas que esteja na posse de museus e arquivos nacionais possa ser identificado, reclamado e restituído às comunidades de origem. O partido de Joacine criticou com veemência as declarações de Ventura e o Bloco de Esquerda acrescentou que este “acto exige de todos uma frontal condenação”.

André Ventura pede a deportação de Joacine Katar Moreira, expressão de racismo e falta de noção democrática.

Este ato exige de todos uma frontal condenação.

É isso que proporemos ao Presidente da Assembleia da República e a todos os parlamentareshttps://t.co/iXR5kvgEs8 — Pedro Filipe Soares (@PedroFgSoares) January 28, 2020

O Livre diz que estes comentários são “ataques de carácter e referências de índole racista por parte de deputados e dirigentes partidários da direita” dirigidos a Joacine Katar Moreira, apontando o dedo ao Chega, mas também ao CDS-PP. Classificando como “deploráveis e racistas” as palavra de André Ventura, o partido de Joacine visa ainda as declarações “sexistas e deselegantes” de Francisco Rodrigues dos Santos, “Chicão”, novo líder do CDS-PP, que disse que no seu partido “não há Joacines”, dando a entender que não retirará a confiança política à actual presidente da bancada parlamentar, Cecília Meireles.

Entretanto, a presidente do Departamento das Mulheres Socialistas, Elza Pais, acusou o deputado do Chega, André Ventura, de “racismo” e de “sexismo”, violando os princípios fundamentais da Constituição, ao sugerir a deportação da deputada do Livre, Joacine Katar Moreira.

Para a presidente do Departamento das Mulheres Socialistas, “há limites para a tolerância”. “Já chega. O comentário de André Ventura à Joacine [Katar Moreira] propondo que seja devolvida ao seu país de origem é inadmissível num Estado de Direito democrático por violar os princípios fundamentais da Constituição e da democracia”, considerou a deputada socialista Elza Pais terça-feira na rede social Facebook.

Entretanto, também o deputado Pedro Delgado Alves se insurgiu contra os comentários do deputado do Chega na mesma rede social – que tem sido, aliás, local privilegiado para as reacções à polémica. “Para quem busca fontes jurídicas para condenar as afirmações de Ventura de hoje não faltam opções: a Constituição da República, os bens jurídicos tutelados no Código Penal e na legislação contra a discriminação xenófoba, o Estatuto dos Deputados, o Código de Conduta dos Deputados, entre vários outros.”