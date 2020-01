Proposta do Livre para devolver património às ex-colónias deverá chumbar

É quase certo que a proposta do Livre para a inventariação e futura devolução de património vindo das ex-colónias ficará pelo caminho tendo em conta as respostas dos vários partidos ao PÚBLICO. Para já, os partidos resguardam-se na resposta de que ainda estão a analisar as mais de 1200 alterações ao Orçamento do Estado para 2020 e que ainda nem leram o texto apresentado por Joacine Katar Moreira, mas o entusiasmo pela proposta é fraco.

A líder parlamentar do PS já afirmou que não lhe parece que seja uma proposta que o seu partido venha a aprovar.

O deputado Paulo Rios de Oliveira, que é o coordenador do PSD na comissão de Cultura, disse ao PÚBLICO que nem sequer conhece ainda o teor da proposta. Mas, a nível pessoal, tem dúvidas sobre o princípio que está na base da medida do Livre. “Quantos acertos do curso da História ao longo dos séculos terão que ser feitos para todos os países que se sentirem roubados ou espoliados serem ressarcidos? Podemos entrar numa espiral que não tem mais fim”, considera o social-democrata.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Ainda à direita, ao voto contra do Chega junta-se o do outro deputado único, da Iniciativa Liberal.

O PCP ainda está a analisar as propostas e não se pronuncia sobre nenhuma em particular.

O apoio à proposta de Joacine deverá vir do Bloco e do PAN. Embora não queira revelar o sentido de voto, o Bloco salienta que esta é uma “discussão muito importante que está a acontecer” em diversos países e “não há como evitar o debate” também em Portugal. “Deve desenvolver-se a cooperação entre museus e universidades dos vários países e, na classificação desse património, deve distinguir-se o que foi pilhado do que foi comprado, objectos de uso quotidiano do que passou a ser musealizado. Acima de tudo, não se pode fugir da discussão da realidade passada de dominação colonial e dos seus reflexos na vida das pessoas hoje”, respondeu o partido ao PÚBLICO.