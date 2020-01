Coronavírus: portugueses de Wuhan são repatriados no segundo voo da UE

Quinze dos 20 portugueses residentes na cidade chinesa de Wuhan, o epicentro do surto de coronavírus, regressam a Portugal no segundo voo disponibilizado pelo Mecanismo Europeu de Protecção Civil, a partir de sexta-feira, soube o PÚBLICO junto de um responsável do Governo.

Os outros cinco residentes portugueses na zona não pretendem regressar, por enquanto, a Portugal. Esta terça-feira foi um dia de intenso trabalho para a diplomacia portuguesa em Bruxelas e na embaixada em Pequim, para concertar as vagas existentes nos dois primeiros voos fretados pela União Europeia, a bordo dos quais regressam cidadãos da União desde que, logicamente, não estejam afectados pelo coronavírus.

No primeiro aparelho, que partiu na manhã desta quarta-feira para a China, regressarão 250 franceses, e mantém-se o plano de, no segundo voo, inicialmente marcado para sexta-feira, virem cidadãos de outras nacionalidades. Para além de portugueses, também espanhóis e alemães.

O modus operandi será o mesmo, ou seja, embarcam europeus sem sinais de contágio pelo coronavírus, apesar de uma declaração do secretário de Estado de Transportes gaulês, Jean-Baptiste Djebbari, ter indicado que neste segundo voo poderiam ser misturadas pessoas potencialmente infectadas com outras saudáveis. Uma metodologia que, contudo, não passa o crivo das indicações da Organização Mundial de Saúde e os ditames da aviação civil, além de colocar um problema adicional. Nestas circunstâncias, seria difícil fretar um avião civil, pelo que os meios envolvidos deveriam ser outros.