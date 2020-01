Partidos ainda não fizeram (todas) as contas às propostas de alteração ao OE 2020

Até esta segunda-feira, deram entrada na Assembleia da República 1272 propostas de alteração ao Orçamento do Estado para este ano. As propostas apresentadas pelos dez partidos com assento parlamentar podem obrigar Mário Centeno a refazer as contas daquele que o Governo quer que fique para a história por ser o primeiro OE da democracia com excedente. Mas, por enquanto, nem os próprios partidos sabem quanto custam todas as medidas que apresentaram. Questionados pelo PÚBLICO, PCP e PEV admitem que não têm estimativa do custo global das suas propostas. O PSD concentrou as suas contas no IVA da luz (sobre o qual também a Iniciativa Liberal se debruçou) e o CDS centrou-se sobretudo na redução da taxa de IRS nos escalões mais baixos. Já o Livre fez as contas ao custo que envolverá ter psicólogos nos centros de saúde. O Chega não respondeu em tempo útil.

