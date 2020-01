Ministra da Justiça condena “discurso xenófobo” de André Ventura

A ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, condenou esta quarta-feira o “discurso xenófobo” do deputado do partido Chega, André Ventura, por este ter sugerido a deportação da parlamentar do Livre, Joacine Katar Moreira.

“Não podia não deixar aqui uma nota de condenação para o discurso xenófobo que começou a invadir os nossos espaços institucionais e que chegou ao Parlamento, com uma declaração feita ontem [terça-feira] e que atingiu a deputada [do Livre] Joacine Katar Moreira”, afirmou Francisca Van Dunem, no início do seu discurso na Conferência 2020 Interseccional “Encarceramento e Sociedade”, que decorre em Coimbra.

A ministra da Justiça fazia referência à publicação feita na terça-feira por André Ventura na rede social Facebook, em que propôs que Joacine Katar Moreira fosse “devolvida ao seu país de origem”.

Joacine Katar Moreira foi “convidada a ir para a sua terra, como se esta não fosse a terra da deputada Joacine Katar Moreira, que foi eleita pelo povo português para o Parlamento deste país”, criticou Francisca Van Dunem no início de um discurso que durou quase uma hora, onde abordou o racismo, o colonialismo português e o excessivo encarceramento, entre outros temas.

Antes, a líder parlamentar do PS havia igualmente condenado as mesmas “declarações xenófobas” de Ventura. “O PS condena as afirmações do deputado André Ventura. São afirmações inadmissíveis em regimes democráticos. São afirmações xenófobas que o PS condena”, afirmou Ana Catarina Mendes ao PÚBLICO.

Ana Catarina Mendes afirmou ainda que o PS está a ponderar a apresentação na Assembleia da República de um voto de condenação às declarações de André Ventura.