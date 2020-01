Livre convocou Joacine para reunião, mas deputada diz que não recebeu nada

Os desentendimentos entre os órgãos eleitos do Livre e a sua deputada continuam. Esta quarta-feira, os dois lados emitiram versões diferentes sobre a convocação da deputada para a assembleia de quinta-feira, reunião na qual será votada a retirada de confiança política a Joacine Katar Moreira, deputada única eleita pelo partido para o Parlamento.

Ao PÚBLICO, fonte do Livre garantiu que Joacine foi convocada para a reunião através de dois e-mails: o primeiro terá sido enviado na segunda-feira, data em que a reunião foi reagendada e comunicada a todos os membros do partido.

Esta quarta-feira, pelas 11h, seguiu um segundo e-mail para Joacine Katar Moreira, no qual a assembleia do Livre pergunta directamente a Joacine Katar Moreira se irá comparecer ao encontro. A pergunta foi enviada para o endereço electrónico parlamentar (oficial) da deputada única eleita pelo Livre, com o conhecimento da direcção do partido e do conselho de jurisdição.

Contactado pelo PÚBLICO, o assessor de Joacine Katar Moreira afirmou que “a deputada não recebeu qualquer convocatória”.​ Questionada igualmente acerca das suas expectativas para um entendimento com a direcção a deputada não respondeu.

Depois de ter estado inicialmente agendada para esta segunda-feira, “questões processuais” levantadas por alguns membros levaram a assembleia a remarcar o encontro. A reunião acontecerá na sede do partido, pelas 20h, e “poderá ser de carácter reservado a membros da assembleia e demais órgãos”.

O diferendo entre a deputada e os órgãos dirigentes do Livre surgiu logo no início da legislatura, após Joacine Katar Moreira ter decidido abster-se num voto de condenação por “mais uma agressão israelita em Gaza” apresentado pelo PCP. Desde então, não mais parou. Apesar da tensa relação com a direcção do partido, que se prolonga quase desde o início da legislatura, Joacine Katar Moreira já garantiu estar “completamente fora de questão” renunciar ao mandato e deixar o seu lugar na Assembleia da República.

No início do encontro, será votado o “carácter reservado” da reunião, seguindo-se a eleição da mesa da assembleia e a informação de renúncia do membro da assembleia eleito Tiago Charters de Azevedo, diminuindo a assembleia do Livre de 43 para 42 membros. Esta quinta-feira, Tiago Charters de Azevedo afirmou no seu Twitter que renunciava ao mandato por ter desaparecido a sua “réstia de ânimo” para desempenho de mais um mandato, ainda que preveja manter-se como militante do partido.