Governo promete para este ano estatuto do denunciante

O Governo pretende transpor ainda este ano para a legislação nacional a directiva europeia do estatuto do denunciante, integrada no pacote anticorrupção que o executivo está a preparar, anunciou esta quarta-feira a ministra da Justiça.

“Estamos a trabalhar para transpor a directiva [europeia], em conjunto com toda a legislação relativa ao pacote anticorrupção e de estratégias anticorrupção”, afirmou Francisca Van Dunem, que falava aos jornalistas após participar numa conferência em Coimbra.

A ministra explicou que a tutela está “a trabalhar afincadamente no sentido de trazer tudo em conjunto”, visto serem “matérias que se interseccionam”.

“Faz todo o sentido que sejam abordadas [em conjunto]”, defendeu, referindo que a transposição da directiva para a legislação portuguesa deve acontecer “ainda este ano”.

O papel que o hacker português Rui Pinto reivindica na divulgação dos negócios de Isabel dos Santos, empresária angolana e filha do ex-Presidente de Angola José Eduardo dos Santos, voltou a colocar em destaque o estatuto do denunciante.

Rui Pinto, preso preventivamente em Portugal no âmbito do caso Football Leaks, assumiu, através dos seus advogados, que entregou discos rígidos à Plataforma de Protecção de Denunciantes na África, que permitiram a recente revelação dos Luanda Leaks.

O Parlamento Europeu aprovou no ano passado uma directiva de protecção aos denunciantes, mas a legislação ainda não foi transposta pelo Estado português.