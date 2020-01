Bloco pressiona partidos e Ferro a condenarem formalmente racismo de Ventura

O Bloco de Esquerda quer que os restantes partidos com assento parlamentar e até o próprio presidente da Assembleia da República se unam para condenar as afirmações de André Ventura sobre Joacine Katar Moreira. Depois de na terça-feira ter prometido um voto de condenação no Parlamento e de apelar a que outros partidos se juntem, o líder da bancada bloquista leva nesta quinta-feira o assunto à conferência de líderes, incluindo o texto do voto que estava a ultimar na quarta-feira à tarde. E espera sair de lá com apoio para o texto, que poderá ser votado no plenário de dia 6, depois do Orçamento.

