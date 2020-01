Bloco de Esquerda votará a favor das propostas do PSD e PCP para descer IVA da luz

O Bloco de Esquerda vai votar favoravelmente as propostas do PSD e do PCP para a redução do IVA da electricidade para 6% já este ano. Esta quarta-feira, Mariana Mortágua respondeu ao primeiro-ministro António Costa para lembrar que o PS não tem maioria absoluta e que “não pode pretender negociar com base na chantagem e na ​intransigência”. “A negociação é uma necessidade para qualquer Governo que não tem maioria absoluta”, vincou. Os bloquistas defendem a redução do IVA da electricidade para a taxa mínima de 6%, mas na sua proposta de alteração ao Orçamento do Estado sugerem uma redução faseada para a taxa intermédia de 13% já em Julho atiram a redução até aos 6% para o final da legislatura.

No entanto, esta quarta-feira e depois de António Costa ter pedido “calma” aos partidos da oposição, afirmando que “não se pode fazer tudo de uma vez” e admitindo descer o imposto, mas não como o PSD propõe, o Bloco de Esquerda veio clarificar a sua posição, vincando que mantém a sua proposta de descida faseada, mas avisando que votará favoravelmente as propostas dos comunistas e dos sociais-democratas. “Não havendo qualquer garantia ou uma negociação a esse respeito, o Bloco quer deixar claro que irá aprovar as propostas que sugerem uma redução do IVA da electricidade”, anunciou.

Rejeitando que se trate de uma “coligação negativa” por parte dos partidos da oposição à esquerda e direita do PS, Mariana Mortágua argumentou que “uma maioria que se junta na Assembleia da República para melhorar a vida das pessoas será sempre uma coligação positiva”. “As coligações negativas são aquelas que cortam os salários das pessoas”, acrescentou.

Apesar de o Bloco garantir que votará favoravelmente a proposta do PSD, Mariana Mortágua afirma que não irá “alinhar em joguinhos políticos”.

Em causa estarão as condições que constam na proposta entregue pelo PSD, na qual os sociais-democratas sugerem que a descida do IVA da electricidade de consumo doméstico dos actuais 23% para 6% seja compensada através de uma redução de 175 milhões de euros nas despesas do Estado, nomeadamente com cortes nas despesas de funcionamento dos gabinetes governamentais.

Quando anunciou a proposta, o deputado do PSD Duarte Pacheco garantiu que “sem qualquer contrapartida, a proposta do PSD não será votada”. Questionado pelo PÚBLICO sobre o leque de contrapartidas, Duarte Pacheco afastou um aumento ou criação de novos impostos, remetendo assim para um corte nas despesas, ao contrário das propostas do Bloco e do PCP, que sugerem compensar a perda de receita através do aumento de impostos sobre as empresas e o património — o Bloco sugere, por exemplo, o aumento do IVA dos hotéis.

A deputada bloquista argumentou ainda que a descida dos preços da electricidade não aumenta os consumos, respondendo assim a bandeira ambiental levantada por António Costa esta manhã, acrescentando que o novo aeroporto do Montijo traz preocupações ambientais mais graves.

