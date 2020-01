Podcast Repórter 360: O que significa ser Capital Verde Europeia

Lisboa foi eleita Capital Verde Europeia 2020. Guimarães foi finalista. No ano passado, a vencedora foi Oslo. O Repórter 360 tentou perceber o impacto que este prémio teve na cidade norueguesa e que impacto poderá ter em Lisboa.

No quarto episódio do programa, produzido pela ESCS FM (rádio da Escola Superior da Comunicação Social) em parceria com o PÚBLICO, Gustavo Carvalho e Tomás Lampreia tentaram descobrir o que significa realmente o título de Capital Verde Europeia.

Ouvimos o vereador do ambiente, clima e energia da Câmara Municipal de Lisboa, José Sá Fernandes; Francisco Ferreira, o presidente da Associação Zero; Ana Guiomar, arquitecta que vive em Oslo há oito anos; e, ainda, com a vereadora da Câmara Municipal de Guimarães Sofia Ferreira com os principais pelouros do Ambiente, Serviços Urbanos e Protecção Civil.

Depois de Histórias de Portugal (Marco António e Lucy Pepper), P de Porquê (Rádio Miúdos) e Quarenta e Cinco Graus, o programa Repórter 360 junta-se à rede de podcasts associados do PÚBLICO. Agora também em publico.pt/podcasts vais poder ouvir, todos os meses, as melhores reportagens da ESCS FM.