As novas Barbies têm vitiligo, pernas biónicas e nenhum cabelo

Já lá vai o tempo em que a Barbie era sempre a mesma boneca de pernas longas e cabelo loiro. Nos últimos anos, a Mattel tem dado passos no que toca à diversidade e parece querer continuar. Esta terça-feira, 28 de Janeiro, a empresa norte-americana anunciou o lançamento seis novas bonecas, entre as quais uma com vitiligo, um Ken com cabelo comprido, uma boneca sem cabelo e outra com uma prótese.

Estas Barbies fazem parte da linha Fashionista que, nos últimos anos, apresentou, de acordo com o site da marca, mais de 176 novas bonecas, nove tipos de corpos, 35 tons de pele e 94 penteados para melhor representar as diversas identidades que existem. A ideia é aproximar-se àquilo que “as raparigas vêem à sua volta”, lê-se.

Em Fevereiro de 2019, foi lançada uma Barbie em cadeira de rodas e outra com uma perna biónica; antes, em 2017, tinha nascido a primeira Barbie com hijab e em 2016 apareceram as Barbies mais baixas e curvilíneas.

O novo Ken e a Barbie com vitiligo, criada com a ajuda de um dermatologista, já estão disponíveis para venda. As outras deverão ser lançadas em Junho, juntando-se assim a uma colecção que conta com bonecas criada à imagem de figuras como Frida Khalo, Amelia Earhart, Katherine Johnson ou Rosa Parks.