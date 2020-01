Livro com ilustrações de Ana Seixas recebe prémio norte-americano

O livro El secreto del paraguas rojo, da uruguaia Susana Aliano Casales, com ilustrações da portuguesa Ana Seixas, foi distinguido com o Prémio Fundación Cuatrogatos, de uma organização norte-americana de promoção da leitura para a infância e juventude. Anualmente, esta fundação, fundada em Miami, elege 20 livros para crianças e jovens, traduzidos para espanhol e publicados por editoras ibero-americanas, que são “altamente recomendados pelos valores literários e artísticos”, e que “merecem ter mais divulgação”.

Na lista dos 20 livros premiados em 2020, divulgada no site oficial da Fundación Cuatrogatos, está El secreto del paraguas rojo (O segredo do guarda-chuva vermelho, em português), de Susana Aliano Casales, com ilustrações da portuguesa Ana Seixas, da editora independente Más Pimienta!, sediada em Palma de Maiorca, Espanha.

No livro, “o pequeno universo de uma menina, exposto com delicadeza e harmonia, serve de contexto a uma história que poderia estar a acontecer, neste instante, em muitos lugares do mundo, e que fala de curiosidade e pequenos enigmas, de descobertas feitas para preservar na memória”, refere a Fundácion Cuatrogatos.

Entre os finalistas da edição deste ano do prémio encontra-se Máquina, o primeiro livro do português Jaime Ferraz, publicado originalmente pela Pato Lógico, editado pela mexicana Ediciones Tecolote. A história do livro, num “mundo maquino-dependente”, começa no momento em que “um rapaz recebe do seu avô uma máquina diferente, com o poder de o fazer viajar para mundos fantásticos”.

Além dos 20 livros premiados, a organização recomenda uma centena de títulos, escolhidos entre as obras que foram sendo lidas e avaliadas pela fundação.

Mary John, de Ana Pessoa, um romance em forma de carta, no qual a protagonista, uma adolescente chamada Maria João, se dirige a um amigo de infância, o Júlio “Pirata”, por quem teve uma paixoneta não correspondida, que foi publicado em 2016 pela Planeta Tangerina, está integrado na lista.