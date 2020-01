França vai proibir o abate em massa (e sem anestesia) de pintainhos machos

É uma prática controversa e contestada por muitos grupos de defesa animal, mas comum. Poucas horas depois de nascerem, os pintainhos são separados consoante o sexo e os que forem machos são mortos, sem anestesia: triturados, asfixiados em sacos de plástico ou electrocutados.

A França vai tornar-se num dos primeiros países a banir o abate em massa de pintos que não são viáveis para os aviários, quer por não porem ovos, quer por não ser economicamente viável engordá-los, anunciou, em conferência de imprensa, o ministro da Agricultura francês, Didier Guillaume, na terça-feira. “A partir do final de 2021, nada vai ser como dantes”, prometeu.

A determinação do sexo do embrião dentro do ovo, ainda antes da eclosão, já é possível, mas ainda é necessário furar cada um dos ovos para recolher uma amostra e depois fazer uma selecção, técnica que a maior parte das unidades de produção de animais alega não ser eficiente. Em 2o15, um vídeo de um activista israelita a desligar uma máquina de trituração de pintainhos vivos, e a desafiar um agente da polícia a voltar a ligá-la, tornou-se viral e chamou a atenção para o “massacre” de sete mil milhões de crias todos os anos em todo o mundo.

O ministro francês anunciou também que a partir do próximo ano vai tornar-se obrigatório anestesiar os leitões antes de os castrar. Em Novembro de 2019, a secção alemã da PETA entregou no Tribunal Constitucional Federal uma queixa contra o governo alemão, em nome dos bácoros, por “violar os direitos constitucionais” desses animais.

Para Brigitte Gothière, co-fundadora da​ L214 Ethique et Animaux, uma associação francesa de protecção animal, a estas medidas faltam “ambição e vontade política” para lidar com “problemas básicos, como o modelo de produção intensiva e as condições de abate”.

Em Setembro de 2019, a Suíça proibiu o abate de pintos em massa, prática que já era pouco comum no país; a medida entrou em vigor no início deste ano. Também no final do ano passado, a Alemanha e a França anunciaram que iriam trabalhar juntas para terminar com o abate em massa.

Em Dezembro de 2018, começaram a ser comercializados na Alemanha ovos com o selo "respeggt", depois de a cadeia de supermercados alemã Rewe Group apresentar o Seleggt GmbH, um teste que permite, num segundo, detectar o sexo do embrião ainda dentro do ovo. Um laser perfura a casca para retirar a amostra: caso o embrião seja masculino, o ovo é destruído para produzir ração animal, terminando assim com o abate dos pintainhos machos.