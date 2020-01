Sentes-te especial? É normal

É palpável um descontentamento geral, e não tem a ver com o clima ou o receio de uma guerra nuclear, nem com o medo de inclinações sociais. É um desconforto pessoal, que vive acolhido na base de todos os outros receios públicos, é ter a sensação de estar a ficar aquém de algo.

Esta inconformidade é mais vocal entre os millennials, embora a veja transversal a toda a humanidade, mais coisa, menos coisa. É já de senso comum que esta geração acredita que é especial e que, quando tarda em cumprir o seu momento determinante, aquilo que os destacará dos restantes mortais, sente-se frustrada, desiludida, até mesmo triste. E isto pode ser esmagador, em termos de realização pessoal e de bem-estar psicológico.

Cada um de nós tem uma ideia de si mesmo, que pode nem corresponder à imagem que os outros têm de nós, mas que nos assegura alguma individualidade exclusiva. É este sentimento, talvez generalizável, de que temos um eu único, um hipotético self que é absolutamente fenomenal (digo eu que nunca me deparei com ninguém que diga que é apenas banal ou quase mundano).

Há pessoas com baixa auto-estima, naturalmente, ou até com pouco amor-próprio, mas ainda assim arriscar-me-ia a dizer que se acham únicos no seu próprio sofrimento. Portanto, vemo-nos de uma forma muito particular, em que somos os protagonistas da nossa própria narrativa, e para a qual desejamos um clímax intenso, selvagem, que nos garanta um lugar para a posterioridade. Tanto peso em cima de uns frágeis ombros e quebradiço ego... Parte disto é verdade, cada um de nós tem um mundo secreto atrás, histórias que completariam uma enciclopédia fascinante, sentimentos do mais colorido leque, só que tudo isto vai ficando escondido atrás de um pesado “Obrigado, volte sempre. Próximo!”, em qualquer esquina apagada.

Não obstante, a abordagem a esta jovem e revolucionária problemática vai evoluindo e encaixa-nos, grosseiramente, numa de três categorias. O primeiro grupo, simplesmente, vive a vida, usufruindo das diferentes etapas, picando o ponto do quotidiano e isso torna-se suficiente. Está tudo bem, uns destacam-se, outros não e este grupo está seguro de que não precisa de mais, valham-lhe os três “F’s”.

O segundo conjunto pode qualificar-se com a percepção do mais injustiçado pela vida. Estas pessoas sentem que são muito especiais, que um dia vão alcançar algo de verdadeiramente extraordinário e que vai distingui-los dos demais. Por vezes, até acham que podem dedicar-se a isso em qualquer momento, agora é que dá pouco jeito. A dada altura, começam as crises existenciais mais recorrentes, porque o tempo passa, parece que os amigos evoluem, mas tudo se mantém. Escorregam pelos promissores vintes, chegam aos reflexivos trintas, avançam pelos inspirados quarentas, de passagem directa aos esforçados cinquentas, com os “como é que chegamos aqui” sessentas, seguidos dos respeitosos setentas e, correndo bem, avançando para os ternurentos oitentas. Já nem menciono a possibilidade de, sendo um sortudo ou bom praticante de hábitos de vida, tocar nos gloriosos noventas ou brindar o recomeço da contagem aos cem. E tudo se mantém. Inquietação e desolação instalam-se.

Por último, sobram-nos os “Cristianos Ronaldos” desta vida, os que acham que são e acabam mesmo por ser. Estes últimos não são mais do que os outros, contudo algo poderoso os distingue: atingem o potencial que acreditam ter. E potencial não cumprido vale de nada, porque somos até ao que, de facto, concretizamos. Porém, mais do que querermos atingir X, torna-se indispensável ponderar sobre o que isso significa, além do que a pressão social dita ou do que nos impomos. Diferentes sonhos e projectos podem ser resultantes de distintas maturidades emocionais e da acumulação das experiências de vida.

Assim, ser especial pode ser a capacidade de se ir analisando, conhecendo, respeitando e cuidando do que nos realiza, apazigua, alegra e torna plenos. Com gentileza, realismo e proactividade. O nosso percurso é único e é isso que é especial. Dentro da norma de que este superpoder é universal, como não basta aspirar a algo, ponhamo-lo em prática para que, na igualdade do que nos distingue, sejamos todos especiais.