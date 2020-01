Isabel dos Santos e a tragédia da África

Eu só podia ver isso lá, em África, neste continente cobiçado que não consegue encontrar o seu caminho. Mas a queda de Isabel dos Santos não me dá dor nem alegria. Isso me dá uma sensação confusa, que está entre a ira e a tristeza. A queda da estrela que o mundo capitalista adorou ontem não deve ser a ocasião para o júbilo de qualquer pessoa sensata que ame a África e que deseje vê-la sair da sua tragédia mantida. Porque, com flagrante hipocrisia, podemos ser, com ela, esta África, um cúmplice hoje e o seu juiz amanhã. E não sou daqueles que pensam que basta com um gesto cosmético, aparentemente benevolente, mascarar os problemas profundos deste continente ou com uma surpreendente explosão de compaixão de jornalistas internacionais que, de repente, como se descobrissem a existência de Angola e o infortúnio do seu povo sacrificado, são transformados em bons samaritanos e anjos da guarda para os salvar. Digamos, com coragem e espanto, que tudo isso é lamentável. Um déjà vu.

Continuar a ler