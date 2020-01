Coronavírus: sobe para 131 número de mortes na China

O novo coronavírus provocou a morte a mais 25 pessoas na província de Hubei, na China, aumentando para 131 o número de mortos no país devido ao surto que começou na cidade de Wuhan, informaram as autoridades locais nesta quarta-feira.

A mesma fonte, citada pela agência France-Presse, adiantou que há 840 novos casos diagnosticados nesta província, aumentando para mais de 5300 o número total de infectados em todo o país.

As autoridades de saúde alemãs confirmaram mais três casos de contágio pelo novo coronavírus (2019-nCoV) detectado na China, aumentando para quatro o número de contagiados naquele país. A Alemanha é o segundo país na Europa afectado pelo surto, depois de França.

A companhia aérea britânica British Airways suspendeu nesta quarta-feira todos os voos directos com origem e destino na China continental, algum tempo depois de o Reino Unido ter desaconselhado qualquer viagem não essencial ao país (tal como Portugal fez). No site da companhia aérea não surgem voos directos para a China entre Janeiro e Fevereiro. “Pedimos desculpa aos nossos clientes pela inconveniência, mas a segurança dos nossos passageiros e tripulantes é a nossa prioridade”, disse a British Airways em comunicado.

O que é este novo coronavírus?

A doença foi identificada como um novo tipo de coronavírus, semelhante à pneumonia atípica, ou Síndrome Respiratória Aguda Grave, que entre 2002 e 2003 matou 650 pessoas na China continental e em Hong Kong.

Os sintomas associados à infecção são mais intensos do que uma gripe e incluem febre, dor, mal-estar geral e dificuldades respiratórias, como falta de ar.

Além do território continental da China, de França e Alemanha, também foram reportados casos de infecção em Macau, Hong Kong, Taiwan, Tailândia, Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos, Singapura, Vietname, Nepal, Malásia, Austrália e Canadá.

As autoridades chinesas admitiram que a capacidade de propagação do vírus se reforçou.

As pessoas infectadas podem transmitir a doença durante o período de incubação, que demora entre um dia e duas semanas, sem que o vírus seja detectado.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) anunciou que vai enviar peritos internacionais para a China o mais rapidamente possível para trabalhar com especialistas chineses no estudo e contenção do vírus.

Vários países já começaram o repatriamento de cidadãos de Wuhan, cidade que foi colocada sob quarentena, na semana passada, com saídas e entradas interditadas pelas autoridades durante um período indefinido.

Um avião fretado pelo Governo japonês transportando 216 pessoas retiradas da cidade já chegou a Tóquio.

Entretanto, um avião com pessoal diplomático dos Estados Unidos e outros cidadãos norte-americanos também saiu de Wuhan, sendo esperado que chegue ao aeroporto internacional de Ontário, na Califórnia, nesta quarta-feira.

Já o Canadá está a estudar todas as opções para repatriar os 126 canadianos que vivem na região e a União Europeia vai enviar dois aviões entre quarta e sexta-feira e que deverão repatriar 250 franceses e outros 100 cidadãos europeus.

A ministra da Saúde portuguesa, Marta Temido, assegurou que os hospitais de Portugal estão preparados para lidar com uma eventual epidemia e que a situação está a ser tratada de forma “tranquila, mas rigorosa”.