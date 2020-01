Coliseu do Porto vai ser concessionado e reabilitado por privados

Nos próximos meses deverá ser lançado um concurso público para a concessão do Coliseu do Porto. A entrega do espaço à exploração por uma entidade privada foi a fórmula encontrada pelo município, a Área Metropolitana do Porto e o Ministério da Cultura, os três principais sócios da Associação dos Amigos do Coliseu, a dona do edifício, para garantir o financiamento das obras de reabilitação do imóvel, estimadas em 8,5 milhões de euros.

O edifício projectado, entre outros, por Cassiano Branco, precisa de um conjunto de intervenções de reabilitação que, segundo Rui Moreira, foram já inventariadas e orçamentadas pelo especialista Vasco Freitas, do Instituto da Construção da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Durante os últimos anos admitiu-se que pudesse ser seguido, com este imóvel classificado, um modelo semelhante ao usado no Liceu Alexandre Herculano – um edifício do Estado cujas obras vão ser co-financiadas por fundos europeus e pela autarquia – mas segundo o presidente da câmara não há, no Portugal 2020, linhas de financiamento para esta obra. "Esse era o nosso plano A", assumiu o independente.

Dada a urgência da reabilitação, os três principais membros da associação vão pedir a convocação de uma Assembleia Geral da mesma, na qual será proposto um modelo de concessão semelhante, na prática, ao seguido no Pavilhão Rosa Mota. O Caderno de encargos e o prazo de exploração não estão definidos, mas em declarações aos jornalistas após a reunião dos conselhos municipais de Cultura e de Economia, em que o tema foi abordado, Rui Moreira revelou já algumas condições prévias.

A primeira, obviamente, é a execução do projecto e obras de reabilitação por parte do vencedor do concurso. A segunda é de que seja assegurado que a Associação dos Amigos do Coliseu continue a ter um espaço no edifício e lhe sejam garantidas datas, a cada ano, para as actividades culturais que programa, como o circo e a ópera entre outros, o que lhe permitirá continuar a beneficiar das verbas de mecenato que a Ageas Seguros lhe atribui por contrato. Em terceiro lugar, Moreira garantiu que o vencedor do concurso terá de garantir os cerca de 30 postos de trabalho dos funcionários desta sala de espectáculo durante o tempo de duração das obras.