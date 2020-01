Alentejo constrói ETAR que falta para deixar de despejar esgotos no estuário do Sado

O último ponto de despejo directo de esgotos no estuário do Sado, que ainda está activo na margem do lado do Alentejo, tem os dias contados. Com a assinatura do contrato de empreitada para a Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) da Comporta, começou nesta quarta-feira a construção do “coração do sistema” que vai acabar com o despejo de resíduos no rio, que dura há décadas.

Além da ETAR, que custa 1,9 milhões de euros, o investimento inclui uma estação elevatória, em construção desde Novembro, pelo que o conjunto do sistema ascende a um total de 2,9 milhões de euros, co-financiados por fundos comunitários.

As obras devem estar prontas em Fevereiro de 2021, seguindo-se um período experimental de um ano, para testes de funcionamento.

Trata-se, segundo a presidente da Junta de Freguesia da Comporta, da “obra mais desejada” pela população local há muitos anos. “Os resíduos estão a desaguar no rio e isso afecta o estuário, a reserva natural e a pesca”, disse Deolinda Florêncio.

“Os efluentes são despejados actualmente para o estuário do Sado sem qualquer tratamento”, explicou o vice-presidente da Águas do Alentejo. João Silva Costa reconhece que “não estão a ser cumpridas" as normas legais ambientais.

A localidade, do concelho de Alcácer do Sal, fortemente piscatória, tem uma população de 600 residentes mas, nos meses de Verão, o turismo quase quadruplica o número de pessoas.

Para o presidente da Câmara de Alcácer do sal, a construção do sistema de tratamento é muito urgente. “Esta zona é altamente sensível e ambientalmente exigente pelo que era urgentíssimo construir esta ETAR”, afirmou Vítor Proença, que pediu ao construtor que dê pressa máxima ao trabalho.

O autarca defendeu que “o turismo [na Comporta] é muito importante, mas primeiro está a natureza”.

146 milhões em dez anos

O sistema de tratamento de águas residuais da Comporta é uma obra da Águas Públicas do Alentejo (AGPA), empresa pública detida pelo Estado em parceria com 20 municípios alentejanos.

No momento em que a empresa completa dez anos de existência, o presidente da AGPA elogia os resultados obtidos pela parceria pública-pública. Em dez anos foram investidos 140 milhões de euros em sistemas de captação e abastecimento de água em alta e estações de tratamento de águas residuais, captados 110 milhões de fundos comunitários e criados 120 postos de trabalho em emprego directo.

Segundo o presidente da empresa, dois terços do plano inicial de investimento em infra-estruturas nestes 20 municípios do Alentejo estão concretizados.

“É um percurso assinalável até porque foi feito num período de excepção”, disse Francisco Narciso, referindo-se à crise económica que o país viveu recentemente.

O autarca de Alcácer do Sal, que preside também à Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral (CIMAL), destaca igualmente a utilidade do sistema. “A Águas do Alentejo tem proporcionado grandes investimentos no Alentejo. Sozinhos, os municípios não conseguiriam atingir nem metade dos 140 milhões já investidos”, disse Vítor Proença.