Coronavírus: como se está a espalhar este vírus pelo mundo?

actualizado a 28 de Janeiro às 23h00

Os casos na China multiplicam-se de dia para dia e é lá que se regista a quase totalidade de pessoas infectadas. O surto coincidiu com as celebrações do Ano Novo Lunar, altura em que milhões de chineses se deslocam pelo país – é a maior migração anual no planeta. Para tentar conter a infecção, a China pôs em quarentena grande parte da província de Hubei (onde fica Wuhan, foco do surto), onde vivem quase tantas pessoas como em Itália. São cerca de 56 milhões de cidadãos afectados pela paragem dos transportes e pelas restrições no acesso a bens alimentares. Porém, estima-se que cinco milhões de residentes tenham saído da província antes da quarentena.