A alta-costura que anima a moda parisiense

A sustentabilidade e a procura por novas soluções que permitam reduzir o impacte da indústria da moda têm sido temas importantes nos últimos tempos. Também a relevância das semanas da moda um pouco por todo o mundo é cada vez mais questionada. No entanto, Paris, que este ano foi palco daquele que terá sido o último desfile de alta-costura de Jean-Paul Gaultier, permanece imune a todos os desafios que se impõem, com as principais casas de alta-costura a conseguirem surpreender.