Vendas da Sonae MC crescem para 4,7 mil milhões em 2019

A companhia Sonae MC anunciou esta quarta-feira ter registado vendas preliminares de 4702 milhões de euros no exercício de 2019, um crescimento homólogo de 9,2% face aos 4308 milhões de euros registados um ano antes.

Em comunicado ao mercado, a companhia do grupo Sonae (dono do PÚBLICO) dá conta que encerrou o ano de 2019 com 1.228 unidades operacionais “incluindo franquias, correspondentes a 911 mil metros quadrados”. Abriu mais “91 lojas próprias, das quais 13 supermercados de proximidade”, somando mais 36 mil metros quadrados.

Em termos “like for like” – para o mesmo perímetro de lojas, sem contar aberturas nem encerramentos nos períodos em análise – as vendas cresceram cerca de 3%.

Dos 4,7 mil milhões de euros, a grande fatia – 47,6% ou 2,23 mil milhões de euros - foram provenientes do segmento de supermercados, 35,15% ou 1,65 mil milhões de euros têm origem nos hipermercados e 17,23% ou 810 milhões de euros vieram do que o grupo classifica no comunicado como “novos negócios de crescimento”.

A Sonae MC é a companhia de distribuição onde o grupo liderado por Cláudia Azevedo agrega as redes comerciais alimentares Continente e Meu Super (em parceria com empresários em nome individual), mas também a cadeia de bricolage Maxmat, as papelarias Note, as para-farmácias Well’s e os supermercados biológicos Go Natural.

A administração da empresa classifica a subida de vendas “recorde” e “o maior crescimento em mais de 10 anos”. Salienta ainda o “sólido crescimento” dos hipermercados, o “desempenho dinâmico” dos supermercados e o “ritmo de desenvolvimento acelerado” mantido nos novos negócios de crescimento, “com destaque para a internacionalização do health & wellness através da aquisição da Arenal”.