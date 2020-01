Preço das casas aumenta 2% para 1054 euros por metro quadrado

Braga é a única cidade do país com mais de cem mil habitantes que tem um preço de venda de habitação inferior à mediana nacional. Mas poderá não ser por muito tempo, se se mantiverem as tendências de subida: no terceiro trimestre de 2019, o preço mediano de habitação nacional registou o maior registo precisamente em Braga, crescendo 22,6 %.

O preço mediano por metro quadrado a nível nacional é agora de 1054 euros por metro quadrado (€/m2), revelou esta quarta-feira o Instituto Nacional de Estatística. Este valor significa um aumento de 2,2% relativamente ao trimestre anterior e de 7,1% relativamente ao trimestre homólogo.

De acordo com o INE, as duas sub-regiões com os preços mais elevados do país continuam a ser o Algarve (1635 euros/m2) e a Área Metropolitana de Lisboa (1423 euros/m2 ). Lisboa tem o preço mediano mais elevado do país (3205 euros/m2).

Ainda há duas freguesias em Lisboa a registarem preços superiores a 4500 euros/m2 (Santo António e Misericórdia), mais de quatro vezes o valor mediano nacional. A união de freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde foi a freguesia da cidade do Porto que registou o maior preço mediano de alojamentos vendidos (2414 euros/m2).

Há 44 municípios a apresentarem um preço mediano da habitação superior ao valor nacional, sendo que 14 deles apresentaram mesmo valores a superiores a 1500 euros/m2 : Cascais (2529 euros/m2), Oeiras (2211 euros/m2), Loulé (2089 euros/m2), Albufeira (1894 euros/m2), Lagos (1875 euros/m2), Tavira (1804 euros/m2), Porto (1802 euros/m2), Odivelas (1718 euros/m2), Lagoa (1662 euros/m2), Loures (1578 euros/m2), Funchal (1551 euros/m2), Vila Real de Santo António (1547 euros/m2), Aljezur (1535 euros/m2) e Faro (1532 euros/m2).