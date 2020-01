Sp. Braga vence e está a dois passos do pódio

O Sp. Braga fechou, esta quarta-feira, a 18.ª jornada da I Liga com uma vitória, por 1-2, na deslocação a Moreira de Cónegos, recuperando o quinto lugar da tabela, a um ponto do Famalicão e a dois do Sporting. Trincão (8') e Rui Fonte (10') marcaram para os bracarenses, que desperdiçaram oportunidades suficientes para encerrar a questão e evitar a ansiedade final causada pelo golo do ex-"guerreiro" Lazar Rosic (72').

Depois da descarga de adrenalina provocada pela conquista da Taça da Liga, Rúben Amorim temia uma admissível quebra de rendimento frente ao Moreirense. Talvez por isso, frente a um opositor que teve (como fez questão de sublinhar na antevisão) tempo de sobra para dedicar-se de corpo e alma a um jogo que poderia determinar a primeira vitória do técnico Ricardo Soares, o novo “centurião” de Braga preparou um “onze” alternativo, a que subtraiu alguns dos mais temíveis “guerreiros”: como Paulinho, Ricardo Horta, Galeno e Sequeira... Fransérgio nem sequer constava dos planos iniciais.

A confiança inabalável dos “arsenalistas”, escorada em seis vitórias consecutivas — cinco sob o comando do novo timoneiro — acabou por ser fatal para os “cónegos”, que, em apenas 10 minutos, viam esfumar-se praticamente todas as probabilidades de repetirem a proeza de há um ano: Trincão surgiu em zona franca, após transição falhada pelo Moreirense, para marcar o primeiro da noite, com a conivência de Iago, que traiu Pasinato num ligeiro desvio.

E o Sp. Braga não precisou de esperar pelo último fôlego para exibir o estatuto de campeão de Inverno, resolvendo a questão em menos de dois minutos, com Trincão a servir Rui Fonte para o segundo golo dos bracarenses logo depois do golo inaugural.

O Moreirense ainda tentou recompor-se, mas só a ineficácia de Rui Fonte, Murilo e Wilson Eduardo, e a atenção de Pasinato, adiaram a sentença que um golo de Rosic, nos últimos 20 minutos, e um falhanço de Fábio Abreu, mesmo ao cair do pano, ousaram questionar.