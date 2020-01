Agora é oficial e Bruno Fernandes é jogador do Manchester United

A principal figura do plantel “leonino” disse, esta quarta-feira, adeus a Alvalade: o Manchester United assegurou a transferência de Bruno Fernandes, jogador que, na época passada, estabeleceu o recorde de golos para um médio numa só temporada, com 32 golos marcados em 53 jogos.

Os “red devils” pagam 55 milhões de euros pelo jogador, podendo ainda vir a desembolsar outros 25 milhões em funções de objectivos individuais e colectivos - cinco milhões relacionados com o número de jogos que disputar, outros cinco milhões que têm a ver com objectivos do Manchester United na Liga dos Campeões e 15 milhões em função de objectivos relacionados com prémios individuais do jogador.

Na confirmação da transferência à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o Sporting informou ainda que os encargos com os serviços de intermediação relativos à mencionada transferência ascendem a 5,5 milhões de euros e que o valor do Mecanismo de Solidariedade devido a clubes terceiros será suportado pela Sporting SAD e pelo Manchester United, em partes iguais.

Os valores colocam a transferência de Bruno Fernandes como a segunda mais cara do futebol português, batendo por cinco milhões o valor conseguido pelo FC Porto na venda de Éder Militão ao Real Madrid. João Félix, vendido pelo Benfica ao Atlético de Madrid por 126 milhões de euros, continua líder isolado neste registo.

A mudança para terras de Sua Majestade já tinha sido equacionada no mercado de transferências de Verão. Depois de uma época recheada de recordes individuais, Tottenham e Manchester United surgiram como potenciais candidatos a receber o capitão “leonino”. O presidente, Frederico Varandas, mostrou-se inflexível: Bruno Fernandes apenas saía por 70 milhões. Ao que tudo indica, nem “spurs” nem “red devils” fizeram uma oferta que agradasse ao dirigente. O médio com 25 anos ficaria em Portugal, por tempo indeterminado.

O capitão deixa a equipa a dois dias do fim do mercado de transferências de Janeiro. Na terceira posição e a 19 pontos das “águias”, os “leões” estão longe do líder Benfica e também distantes do segundo classificado, FC Porto. Silas, técnico do Sporting, já tinha admitido que uma saída do médio seria “inevitável”, deixando claro que o lugar deixado vago por Bruno Fernandes já estaria a ser colmatado pelos responsáveis do clube.

“O Bruno é um jogador enorme e todos os jogadores como ele têm muito mercado. Não gosto de pensar nisso antes de tempo, mas já vou pensando em alternativas no caso de o Bruno sair. Espero que não aconteça, mas temos de começar a pensar nisso”, afirmou Silas na conferência de antevisão à partida frente ao V. Setúbal.

Cristiano Ronaldo, colega de Bruno Fernandes na selecção nacional, mostrou-se perplexo pelo facto de o médio não sair do Sporting, dado o interesse que o médio reunia junto dos principais clubes europeus. Numa entrevista concedida em Agosto de 2019, o avançado da Juventus disse que “não entender” o facto de um jogador com a qualidade do médio continuar em Portugal.

Foto Bruno Fernandes voltou ao clube após ter rescindido contrato com o Sporting RODRIGO ANTUNES/LUSA

Recuou na rescisão e liderou “leões"

Após o ataque à academia de Alchochete, Bruno Fernandes foi um dos jogadores a rescindir contrato unilateralmente com os “leões”. Após vários apelos de adeptos e direcção, regressou ao clube, sendo reapresentado como jogador do clube por Sousa Cintra, na altura líder da SAD após o afastamento de Bruno de Carvalho. O internacional português rejeitou um aumento salarial, mantendo as condições contratuais anteriores ao incidente.

A atitude valeu-lhe o respeito e admiração de muitos associados “leoninos”, confrontados com a saída de vários jogadores de peso do plantel a custo zero. Voltou para liderar o plantel dos “leões", recebendo a braçadeira de capitão. O objectivo máximo seria a conquista do título nacional, ambição que nas três épocas que passou em Alvalade não conseguiu completar.

Somou três troféus ao serviço do Sporting: levantou a Taça da Liga por duas vezes, em 2017-18 e novamente 2018-19; na Taça de Portugal, celebrou em 2018-19, numa vitória conquistada ao FC Porto no desempate por grandes penalidades.