Liverpool continua o seu passeio na Premier League

As jornadas vão passando e o passeio do Liverpool na Premier League também. Os “reds” foram nesta quarta-feira até Londres cumprir um jogo em atraso da 18.ª jornada do campeonato e saíram do Estádio Olímpico com a 24.ª vitória em 25 rondas. Frente ao West Ham, que ainda não venceu em 2020 na Premier League, Salah e Oxlade-Chamberlain fizeram os golos da equipa de Jurgen Kloop.

Já são 19 pontos de avanço e um impensável rácio de 97.2% de pontos em disputa conquistados. Após poupar titulares no domingo no empate contra o Shrewsbury, do terceiro escalão inglês, em jogo da Taça da Inglaterra, Kloop utilizou as principais armas e não deu hipóteses ao West Ham, que ofereceu pouca réplica – nenhum remate à baliza e 28% de posse de bola na primeira parte.

Salah abriu o marcador aos 35 minutos, na marcação de um, e Oxlade-Chamberlain fechou a contagem já na segunda parte, aos 52 minutos, a concluir uma assistência do egípcio num lance de contra-ataque.

Com mais esta vitória, o Liverpool passa a somar 70 pontos, seguido do Manchester City, com 51, do Leicester, com 48, e do Chelsea, com 40, enquanto o West Ham é 17º classificado, com 23.