Lille afastado da Taça de França por equipa do quarto escalão

Na Taça de França, a surpresa dos oitavos-de-final chegou da competição chegou da pequena cidade de Epinal, no Nordeste do país, onde o modesto SAS Epinal, equipa do Championnat National 2, o quarto escalão do futebol francês, eliminou nesta quarta-feira o Lille.

Com Tiago Djaló e Xeka no “onze” - Renato Sanches entrou na segunda parte -, o 7.º classificado da Ligue 1 até marcou cedo, golo do internacional gaulês Loic Remy, aos 8’, mas na segunda parte um bis do avançado da Costa do Marfim Jean-Philippe Krasso em sete minutos colocou os anfitriões nos quartos-de-final da prova.

Com Mbappé, Neymar e Dí Maria de folga, o PSG deixou pelo caminho o Pau FC, que tinha afastado na ronda anterior o Bordéus, de Paulo Sousa. Os golos da vitória dos parisienses, por 2-0, foram apontados por Leandro Paredes e Pablo Sarabia.

Ainda nesta quarta-feira, vai disputar-se o Marselha-Estrasburgo, partida que vai apurar a penúltima equipa para os quartos-de-final.