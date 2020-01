Jota renova contrato com o Benfica até 2024

O avançado Jota renovou contrato com o Benfica por duas temporadas, até 2024, anunciou esta quarta-feira o campeão nacional nos seus canais oficiais. O jogador, que completa 21 anos em Março, chegou ao Benfica em 2007, para actuar nos benjamins “encarnados”, tendo depois percorrido todos os escalões de formação das “águias” até chegar à equipa principal na temporada passada.

“É muito bom, é o reconhecimento por parte do Benfica. Estou muito feliz, tal como a minha família”, afirmou Jota em declarações à BTV.

Apesar da renovação, Jota assegurou que vai “continuar a trabalhar todos os dias, sem baixar os braços”, dando sempre o melhor pelo “clube do coração”.

“Ficar nesta casa até 2024 é algo muito bom e tenciono continuar durante muitos mais anos. Chegar aqui ‘foi fácil’, o difícil é continuar neste nível. E isso só os campeões conseguem”, referiu.

A cláusula de rescisão do internacional sub-21 português estava fixada em 30 milhões de euros, mas o clube da Luz não revelou se a mesma foi alterada com a renovação do vínculo. Jota foi chamado a integrar o plantel principal do Benfica em Janeiro do ano passado, juntamente com Zlobin, Ferro e Florentino, pouco depois de Bruno Lage ter substituído Rui Vitória no comando técnico.

Na segunda metade da época 2018/19, o avançado disputou seis partidas pelo Benfica, contabilizando agora 17 encontros, seis dos quais como titular, e dois golos, ambos na Taça da Liga, diante de Sp. Covilhã e V. Setúbal.

??? O jovem atacante percorreu todos os escalões de Formação no Benfica!#MadeInBenfica #PeloBenfica — SL Benfica (@SLBenfica) January 29, 2020