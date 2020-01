Chegou a vez de Thiem e Zverev

Se para Alexander Zverev, a presença nas meias-finais do Open da Austrália é um feito inédito no seu percurso em torneios do Grand Slam, já Dominic Thiem registou duas grandes marcas pessoais: derrotou Rafael Nadal num major e está pela primeira vez numa meia-final do um Grand Slam disputado em hardcourt. Thiem, duas vezes finalista em Roland Garros, ou Zverev, o sub-23 há mais tempo no top-10, um deles irá estrear-se na final do Open australiano.

“Para realmente quebrarmos uma barreira, um jogador jovem tem que ganhar um Grand Slam. Sim, um de nós vais estar na final, mas ainda falta muito. Na outra meia-final, estão dois do Big-3”, lembrou Thiem (5.º), depois de vencer o número um mundial, por 7-6 (7/3), 7-6 (7/4), 4-6 e 7-6 (8/6). O austríaco de 26 anos igualou Nadal na intensidade, agressividade, energia e determinação e soube mostrar-se igualmente forte no plano mental, após falhar a oportunidade de fechar o encontro mais cedo, quando serviu, a 5-4, no quarto set.

Durante a tarde, Zverev (7.º) derrotou também um veterano e campeão do Grand Slam, Stan Wawrinka (15.º). Ao ceder o set inicial, o alemão de 22 anos chegou a pensar que este iria ser o 19.º torneio do Grand Slam sem conseguir aceder às meias-finais, mas reencontrou o serviço a tempo de eliminar o campeão de 2014, por 1-6, 6-3, 6-4 e 6-2.

Durante a madrugada em Portugal, realizaram-se as meias-finais femininas: Ashleigh Barty-Sofia Kenin e Simona Halep-Garbiñe Muguruza. Nos dois derradeiros “quartos”, Halep (3.ª) venceu a estoniana Anett Kontaveit (31.ª), com um duplo 6-1, em 53 minutos. “A perfeição não existe, mas estou muito contente com a forma como joguei”, resumiu Halep.

Mais longe da perfeição, mas com igual determinação, Muguruza (32.ª) derrotou Anastasia Pavlyuchenkova (30.ª), por 7-5, 6-3, para atingir pela primeira vez uma meia-final do Grand Slam em hardcourts.