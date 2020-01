Carlos Paula Cardoso: “Quem mais sofre com este Orçamento de Estado são os escalões de formação”

A actualização do envelope financeiro dedicado ao desporto no Orçamento de Estado, a revisão da lei de bases do desporto e a relação entre a televisão pública e as modalidades (que não o futebol) são algumas das preocupações de Carlos Paula Cardoso. Em entrevista ao PÚBLICO, na véspera da gala de entrega de prémios aos atletas que que mais se distinguiram em 2019, que terá lugar no Estoril, o presidente da Confederação do Desporto de Portugal (CDP) lamenta que a nível nacional haja ainda uma grande “dificuldade em reconhecer o mérito”.

Continuar a ler