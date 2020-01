Regina Duarte aceita convite de Bolsonaro para secretária da Cultura

A actriz Regina Duarte, de 72 anos, anunciou esta quarta-feira que aceitou o convite do Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, para assumir a secretaria da Cultura. O convite foi aceite após três reuniões com Bolsonaro.

“O Presidente Jair Bolsonaro esteve na tarde desta quarta-feira, 29, com a actriz Regina Duarte, no Palácio do Planalto. Ambos consideram, neste momento, o avanço de uma nova fase do noivado, com trâmites preparatórios oficiais para o casamento”, revelou a Presidência da República numa nota oficial citada pelo jornal Folha de São Paulo.

A actriz assumirá o cargo que pertencia anteriormente a Roberto Alvim, depois de o ex-secretário da Cultura ter citado, durante um discurso gravado, Joseph Goebbels, o ministro da Propaganda da Alemanha Nazi.

Antes de assumir oficialmente a pasta, Regina Duarte terá de abdicar do contrato que mantém actualmente com a TV Globo, segundo o qual aufere um dos maiores vencimentos da estação brasileira. Se transitar para Brasília, a actriz vai ganhar apenas 14% do actual rendimento.