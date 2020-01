Morreu o poeta e tradutor Manuel Resende (1948-2020)

O poeta Manuel Resende, um dos segredos mais bem guardados da lírica portuguesa contemporânea, mas também um notável tradutor literário, morreu esta quarta-feira no Hospital Garcia de Orta, em Almada. Tinha 71 anos.

Nascido no Porto em 1948, Manuel Resende estreou-se como poeta com Natureza Morta Com Desodorizante, um volume publicado em 1983 na colecção Plural, da Imprensa Nacional/Casa da Moeda, e só voltou a publicar poesia quase uma década e meia mais tarde, em 1997, quando saiu na &etc o livro Em Qualquer Lugar seguido de O Pranto de Bartolomeu de las Casas. E foram precisos mais sete anos para aceitar reunir mais um conjunto de poemas em O Mundo Clamoroso, ainda, publicado na Angelus Novus em 2004. Estes amplos intervalos ajudam a explicar, a par de uma absoluta indisponibilidade para se autopromover, que a edição da sua Poesia Reunida na Cotovia, em 2018, tenha praticamente sido recebida como a revelação de um notável poeta inédito.

Mas Resende era há muito não só uma voz muito singular na poesia portuguesa, como foi deixando, com idêntica discrição, um corpo de traduções que o coloca entre os grandes tradutores literários portugueses. A par das suas traduções, vertidas directamente do grego, de Odysséas Elytis (Louvada Seja, Assírio & Alvim, 2004) ou Kaváfis 145 Poemas de Konstantinos Kaváfis (Flop, 2017), o percurso de Manuel Resende como tradutor iniciara-se ainda nos anos 70 e foi englobando, entre muitos outros, escritores como Shakespeare, Henry James, Lewis Carroll, Samuel Beckett, Yukio Mishima ou Charles Bukowski, e ainda pensadores como Theodor W. Adorno ou Peter Sloterdijk.

Um trabalho que foi desenvolvendo nas horas vagas, enquanto trabalhava como jornalista no diário portuense Jornal de Notícias, e depois como tradutor profissional no Conselho Europeu, onde ficou até se reformar.