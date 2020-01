Fúria de viver

Cada geração tem as Mulherzinhas que merece. Durante muitos anos classificado (com condescendência) como clássico da literatura “juvenil” ou “feminina”, o romance de Louisa May Alcott foi adaptado ao cinema em 1933 por George Cukor, com Katharine Hepburn e Joan Bennett; em 1949 por Mervyn LeRoy, com June Allyson, Elizabeth Taylor e Janet Leigh; e em 1994 por Gillian Armstrong, com Winona Ryder, Kirsten Dunst e Claire Danes, para já não falar das incontáveis versões teatrais ou televisivas.

