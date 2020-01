Novo coronavírus: do laboratório ao terreno, enquanto a epidemia cresce

A Organização Mundial da Saúde (OMS) vai reunir-se esta quinta-feira para, pela terceira vez no período de uma semana, decidir se classifica como emergência global de saúde pública o surto de coronavírus, que surgiu em Dezembro na cidade chinesa de Wuhan e já soma 132 vítimas mortais e mais de 6000 casos de infecção. Enquanto as autoridades de saúde de vários países se preparam para responder a esta epidemia, os cientistas desdobram-se em esforços para saber mais sobre este novo vírus. Entre os vários avanços, destacam-se dois estudos clínicos que já foram publicados na revista The Lancet e o anúncio de uma equipa de investigadores em Melbourne, na Austrália, que garante que conseguiu “produzir” o novo vírus em cultura de células.

