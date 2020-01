Filipe Froes: “Estamos a lidar com a imprevisibilidade da evolução do novo coronavírus”

O médico pneumologista Filipe Froes é o representante da Ordem dos Médicos para as questões ligadas ao novo coronavírus, o 2019-nCoV. O coordenador da Unidade de Cuidados Intensivos Médico-Cirúrgicos do Hospital Pulido Valente, em Lisboa, realça que, embora haja ainda muito por saber sobre este vírus, este surto deve ser abordado nem com alarmismos nem com indiferença. Mas tem uma certeza: o risco deste tipo de surtos será permanente para a humanidade.

