Queixas de violência doméstica à PSP e GNR subiram 11,5%

As queixas por violência doméstica à PSP e à GNR subiram 11,5% em 2019, revelou na tarde desta terça-feira o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita. Em 2018 houve 26.439 queixas àquelas forças de segurança, menos 1,1% do que no ano anterior. Ou seja, fazendo as contas quer dizer que se registaram quase 30 mil queixas.

