Um português morto em acidente de viação na Bulgária

Um português morreu e dois ficaram feridos na sequência de um acidente de viação ocorrido segunda-feira na província de Blagoevgrad, na Bulgária, revelou hoje à Lusa fonte do Governo.

Segundo fonte do gabinete da secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, o acidente envolveu um veículo ligeiro e um autocarro.

Na viatura ligeira viajavam três portugueses, um dos quais acabou por morrer no seguimento do sinistro.

Os outros dois portugueses “sofreram ferimentos”, tendo sido hospitalizados no Hospital Regional Blagoevgrad, onde se encontram “livres de perigo”, referiu a mesma fonte.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros já entrou em contacto com a família do português que morreu neste acidente, tendo sido disponibilizado “apoio nos procedimentos inerentes à realização dos exames forenses e à trasladação do corpo para Portugal”.

O assunto está a ser acompanhado pela embaixada de Portugal em Sófia.